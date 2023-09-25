Hindistan'dan lityum hamlesi

Hindistan'ın Jammu-Keşmir bölgesinin lityum rezervlerini önümüzdeki birkaç hafta içinde açık artırmaya çıkaracağı bildirildi.

Lityum tedarikini güvence altına almanın yollarını araştıran Hindistan, Şubat ayında Jammu ve Keşmir'de tahmini 5,9 milyon ton rezerve sahip ilk lityum yataklarını buldu.

Kaynak, ihalenin yakında gerçekleşeceğini ve bazı deniz aşırı madencilerin ihaleye ilgi gösterdiğini belirtti.

Kaynak ayrıca, yurt dışındaki madenleri araştırmak üzere kurulan devlete ait ortak girişim olan KABIL'ın, Arjantin'de birkaç lityum blokunu güvence altına almanın son aşamalarında olduğunu da kaydetti.