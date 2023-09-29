Hollanda'da enflasyon 7 yılın dibinde

Avrupa'nın beşinci büyük ekonomisi olan Hollanda'da enflasyon enerji fiyatlarında yaşanan rekor düşüşlerin ardından öncü verilerle son 7 yılın en düşük seviyesine geldi.

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), tüketici fiyat artışlarına ilişkin 2023 yılı Eylül ayı öncü verilerini açıkladı.

CBS'nin açıklamasına göre, tüketici fiyatları öncü verilerle Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttı. Enflasyon bir önceki ay yüzde 3,0 seviyesinde bulunuyordu. Böylece enflasyon 2021 yılı Eylül ayında gördüğü yüzde 0,1'in ardından en düşük seviyeye geldi.

Enerji fiyatları Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38 daha aşağıda bulunuyor. Yiyecek ve içecek kategorisinde oran yüzde 10 ile hala yüksek kalmaya devam ediyor.

Enflasyon 2022 yılı Eylül ayında yüzde 14,5 ile verilerin tutulmaya başlandığı 1963 yılından bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

CBS, AB'ye uyumlu tüketici fiyatlarının yüzde 3,4'ten yüzde -0,3'e gerilediğini açıkladı.

AB'ye uyumlu tüketici fiyat artışı aylık yüzde 0,2 artarken, yıllık artış hızı yüzde 4,5'e geriledi.