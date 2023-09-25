Hollywood grevinde anlaşma

ABD'deki senaristler, stüdyo patronlarıyla yaklaşık beş ay süren greve son vermelerini sağlayacak geçici bir anlaşmaya vardıklarını söyledi.

BBC'nin haberine göre, Hollywood'u etkileyen onlarcı yılın en uzun grev oldu. Hollwood yapımı bir çok film ve TV yapımını durdurdu.

Anlaşma, grevde olan aktörleri içermiyor.

Amerika Yazarlar Birliği (WGA), anlaşmanın yazarlar için anlamlı kazanımlar ve korumalarla yapıldığını bildirdi.