HSBC: Almanya'nın sıkı işgücü piyasası sorun yaratabilir

HSBC ekonomisti Christian Fuerts tarafından yayımlanan bir rapora göre, Almanya'nın işgücü piyasasındaki mevcut direncinin yüksek enflasyon riski yaratabileceği belirtildi.

Ülkede düzeltilmiş işsizlik oranı Şubat ayındaki yüzde %5,5'ten Mart ayında yüzde 5,6'ya çıkmasına rağmen, istihdam 45 milyon 700 bin kişi ile rekor seviyeye ulaştı.

Fuerts, yüksek enflasyonun yanı sıra sıkı piyasa koşullarının işçi sendikalarını ücret taleplerinde daha agresif olmaya teşvik ettiğini ve bunun hem Almanya'da hem de euro bölgesinde fiyat istikrarını tehdit edebileceğini söyledi.