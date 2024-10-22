HSBC iş kollarında yeni yapılanmaya gitti

HSBC Holding, yeni CEO Georges Elhedery yönetiminde bankanın maliyetlerini azaltacak, getirilerini iyileştirecek büyük bir revizyona giderek bazı ticari ve yatırım bankacılığı birimlerinin birleştireceğini açıkladı. Yeni yönetim yapısında şirketin ilk kadın CFO'su olarak ise Pam Kaur atandı.

Elhedery'nin şirket çalışanlarına gönderdiği notta, yeni yönetim yapısının "bankanın potansiyelini açığa çıkaracağı" belirtildi.

Şirket, operasyonlarını Birleşik Krallık, Hong Kong, kurumsal bankacılık ve varlık yönetimi bankacılığı olmak üzere dörde bölecek.

Açıklamada değişikliklerle öngörülen tasarrufun ne kadar olduğu ya da kaç çalışanın yeni yapılanmadan etkileneceği hakkında bir bilgi yer almadı.

Yeni kurumsal bankacılık birimi; birleştirilen ticari bankacılık, küresel bankacılık ve piyasa operasyonları ile Avrupa ve Amerika kıtasının da dahil olduğu Batı'daki toptan bankacılık operasyonlarını bir arada bulunduracak.

Hong Kong'da işlem gören HSBC hisseleri açıklamanın ardından fazla tepki vermeyerek %0.1 değer kaybederken Londra'da işlem gören hisseleri ise %0.4 düşüşteydi.

Yönetim değişiklikleri

Yapısal değişikliklerin yanı sıra üst düzey yönetimde de değişikliklere giden bankada, daha önce HSBC'nin baş risk ve uyum sorumlusu görevini yürüten Pam Kaur CFO olarak göreve başlayacak. Kaur, Nisan 2013'te iç denetim yöneticisi olarak şirkette göreve başlamıştı.

Öte yandan, bankanın Avrupa sorumlusu ve daha önce potansiyel CEO adayı olarak görülen Colin Bell ve Ortadoğu sorumlusu Stephen Moss ise bankadan ayrılıyor.