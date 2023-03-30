IFO'dan tedarik zinciri açıklaması: Gidilmesi gereken yol uzun

Almanya merkezli bir araştırma kurumu olan IFO Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Alman üreticiler Şubat ayına göre daha az tedarik sıkıntısı yaşasada, Avrupa'nın en büyük ekonomisi ideal bir şekilde işleyen tedarik zincirinden hâlâ çok uzakta.

Ankete göre, Mart ayında şirketlerin yüzde 41,6'sı tedarik zincirinde sorun bildirdi. Şubat'ta bu oran yüzde 45,4 seviyesindeydi.

IFO'da anket başkanı ve aynı zamanda ekonomist olan Klaus Wohlrabe, "Bu gevşeme önümüzdeki aylarda sanayi üretimi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacak" dedi.