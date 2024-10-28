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IMF: Zayıf yen Japonya için faydalı

IMF'nin Japonya misyon şefi Choueiri, zayıf bir yenin Japonya ekonomisi için faydalı olduğunu değerlendirdi.

Haber Merkezi
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IMF: Zayıf yen Japonya için faydalı
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IMF'nin Japonya misyon şefi Nada Choueiri, ihracattaki artışın ithalat maliyetindeki artışı aşması nedeniyle zayıf bir yenin Japonya ekonomisi için faydalı olduğunu söyledi.

Nada Choueiri ayrıca Japonya'yı faiz oranlarını kademeli olarak artırmaya ve yalnızca ekonomiyi büyük bir şok vurduğunda ek bütçeler hazırlamaya çağırdı.

Choueiri, "Japonya Merkez Bankası'na şimdiye kadar olduğu gibi temkinli kalmasını ve enflasyon görünümü üzerinde yüksek belirsizlik olduğu için faiz artırım hızında kademeli olmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Ancak Choueiri, zayıf yenin ihracattaki artıştan sağladığı faydanın, "çok dışa dönük" bir ekonomi olan Japonya için ithalattaki maliyet artışını aştığını söyledi.

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