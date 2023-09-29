IMF'den Çin öngörüsü

Uluslararası Para Fonu (IMF), son verilerde Çin ekonomisinde bazı istikrar işaretleri gördüğünü, ancak ülkenin ekonomisini yatırımdan tüketici harcamalarına doğru yeniden dengelemek için reform adımları atması halinde orta vadede büyümeyi hızlandırabileceğine inandığını söyledi.

IMF sözcüsü Julie Kozack yaptığı basın toplantısında, IMF'nin Çin'in bu yıl %5 civarında bir büyüme kaydedebileceğine inandığını, ayrıntılı tahminlerin IMF'nin 10 Ekim'de Fas'ın Marakeş kentinde yapılacak IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları sırasında Dünya Ekonomik Görünümünü yayınladığında yapılacağını bildirdi.

Kozack, Çin'in GSYİH büyümesinin orta vadede yaklaşık %3,5'e yavaşlayacağını, ancak bunun ekonomik reformlarla hızlandırılabileceğini öngördüklerini de sözlerine ekledi.

2023'ün ilk çeyreğinden bu yana büyük bir yavaşlamanın ardından, "son verilerin bazı istikrar işaretleriyle biraz daha karışık olduğunu" ifade eden Kozack, "Demografik engeller ve yavaşlayan verimlilik artışı karşısında Çin'in büyümesinin yüzde 3-1/2 civarına yavaşlamasını bekliyoruz. Ancak orta vadede daha yüksek bir büyümenin Çin için ulaşılabilir olduğunu da düşünüyoruz. Çin, kısa vadeli makroekonomik politika desteği ve orta vadeli reformlar yoluyla ekonomisini yeniden dengeleme fırsatını değerlendirmelidir" dedi.