IMF'den destek çağrısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, mali açıdan diğer ülkelere göre nispeten daha güçlü konumda bulunan ülkeleri, kırılgan olan ve özelliklede borç sıkıntısı çekten ülkelere yardım etmeye çağırdı.

Boao Asya Forumu'nda konuşan Georgieva, borç sıkıntısı çeken ülkelere yapılması gereken yardımların altını çizerek,"Bu ülkelere borç tedavisi sağlamak için acilen daha hızlı ve daha verimli küresel mekanizmalara ihtiyacımız var. Başarı, küresel tablodaki önemli bir belirsizlik kaynağını ortadan kaldıracaktır." ifadelerini kullandı.