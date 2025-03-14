  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. İngiliz ekonomisi ocakta beklenmedik şekilde daraldı
Takip Et

İngiliz ekonomisi ocakta beklenmedik şekilde daraldı

İngiltere ekonomisi ocak ayında aylık bazda yüzde 0,1 küçüldü. Üretim sektöründeki daralma düşüşte etkili oldu. Ekonomistler yüzde 0,1 büyüme bekliyordu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İngiliz ekonomisi ocakta beklenmedik şekilde daraldı
Takip Et

İngiltere ekonomisi ocak ayında beklenmedik bir şekilde bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında küçüldü.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) düşüşün büyük ölçüde üretim sektöründeki daralmadan kaynaklandığını açıkladı. Ekonomistler ülkenin GSYH'sinin yüzde 0,1 oranında büyümesini bekliyorlardı.

ONS verilerine göre, İngiltere ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 0,1 oranında büyüyerek beklentileri aştı. O zamandan bu yana aylık GSYH verileri, ekim ayında yüzde 0,1 daralma, kasım ayında yüzde 0,1 genişleme ve aralık ayında hizmetler ve üretimdeki büyüme sayesinde aylık bazda yüzde 0,4 genişleme ile karışık bir seyir izledi.

Bugünkü GSYH açıklaması, İngiltere Hazinesi'nin "Bahar Açıklaması"ndan önceki son veri açıklaması olacak. Hazine'nin 26 Mart'ta yapacağı ve Başbakan Rachel Reeves'in İngiliz ekonomisine ilişkin planlarını açıklayacağı "Bahar Açıklaması"ndan önceki son veri olacak. Açıklama, İngiltere'nin bağımsız ekonomik ve mali tahmin kuruluşu olan Bütçe Sorumluluğu Ofisi'nin hükümetin vergi ve harcama planlarının olası etkilerine ilişkin değerlendirmelerini içeren ekonomik tahminleriyle birlikte yayınlanacak.

Küresel Ekonomi
SEB ve SocGen’den tahvil uyarısı: Getiri tahminleri yükseldi
SEB ve SocGen’den tahvil uyarısı: Getiri tahminleri yükseldi
Çin'de perakende satışlar artarken sanayi üretimi yavaşlıyor
Çin'de perakende satışlar artarken sanayi üretimi yavaşlıyor
Trump ve entelektüel kırılganlığın bedeli
Trump ve entelektüel kırılganlığın bedeli
Sevim Koş! Doların Trump’la imtihanı var!
Sevim Koş! Doların Trump’la imtihanı var!
G.V.Ö. ve G.V.S.
G.V.Ö. ve G.V.S.
ABD'de hanehalkı varlıkları rekor tazeledi
ABD'de hanehalkı varlıkları rekor tazeledi