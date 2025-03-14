İngiliz ekonomisi ocakta beklenmedik şekilde daraldı

İngiltere ekonomisi ocak ayında beklenmedik bir şekilde bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında küçüldü.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) düşüşün büyük ölçüde üretim sektöründeki daralmadan kaynaklandığını açıkladı. Ekonomistler ülkenin GSYH'sinin yüzde 0,1 oranında büyümesini bekliyorlardı.

ONS verilerine göre, İngiltere ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 0,1 oranında büyüyerek beklentileri aştı. O zamandan bu yana aylık GSYH verileri, ekim ayında yüzde 0,1 daralma, kasım ayında yüzde 0,1 genişleme ve aralık ayında hizmetler ve üretimdeki büyüme sayesinde aylık bazda yüzde 0,4 genişleme ile karışık bir seyir izledi.

Bugünkü GSYH açıklaması, İngiltere Hazinesi'nin "Bahar Açıklaması"ndan önceki son veri açıklaması olacak. Hazine'nin 26 Mart'ta yapacağı ve Başbakan Rachel Reeves'in İngiliz ekonomisine ilişkin planlarını açıklayacağı "Bahar Açıklaması"ndan önceki son veri olacak. Açıklama, İngiltere'nin bağımsız ekonomik ve mali tahmin kuruluşu olan Bütçe Sorumluluğu Ofisi'nin hükümetin vergi ve harcama planlarının olası etkilerine ilişkin değerlendirmelerini içeren ekonomik tahminleriyle birlikte yayınlanacak.