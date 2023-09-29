İngiltere ekonomisinde hızlı büyüme

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere ekonomisinin 2023'ün ikinci çeyreğinde, COVID-19 salgınının başlamasından önceki son çeyrek olan 2019'un son çeyreğine göre yüzde 1,8 daha büyük olduğunu söyledi.

Britanya'nın pandemiden ve Avrupa Birliği'nden ayrılmasından bu yana sergilediği göreli ekonomik performans, özellikle de önümüzdeki yıl yapılması muhtemel ulusal seçimler nedeniyle siyasi tartışmaların odağında yer alıyor.

İngiltere'nin bu dönemdeki %1,8'lik büyümesi, Fransa'daki %1,7 ve Almanya'daki %0,2'lik büyümeyle kıyaslandığında daha iyi ancak, ABD'de görülen %6,1'lik büyümenin çok gerisinde kalıyor.

İngiltere'de 2023 yılının ikinci çeyrek için GSYH büyüme oranı önceki tahmine paralel olarak bir önceki çeyreğe göre %0,2 artış olarak teyit edilirken, ilk çeyrek büyümesi %0,1'den %0,3'e revize edildi.