İngiltere'de enerji faturasını ödeyemeyenlerde büyük artış

İngiltere'de enerji faturasını ödeyemeyen hane sayısında büyük artış yaşanıyor.

EDF Energy'ye göre, İngiltere'de enerji faturalarını ödeyemeyen konut sayısı bu yılın başından bu yana %36 oranında arttı.

EDF, yükü azaltmaya yardımcı olmak için bu kış zor durumdaki, yoksul müşteriler için sabit ücretleri geri çekmeyi planlıyor. EDF, Nisan 2021'den bu yana otomatik ödeme müşterilerinin günlük ücretlerinin elektrik için %107 ve gaz için %8,2 oranında arttığını söyledi.

"Mevcut sistem, daha az elektrik kullanan küçük ev sahiplerinin orantılı olarak daha fazla ödeme yapması anlamına geliyor. Bu doğru değil," diye konuşan EDF yöneticisi Philippe Commaret, "İşte bu nedenle bu kış en az 260.000 müşterimiz için sabit ücretleri kriz öncesi seviyelerine geri çekmeye karar verdik" dedi.