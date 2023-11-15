İngiltere'de enflasyon 2 yılın en düşük seviyesinde

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) verilerine göre, enflasyon ekimde aylık bazda değişmedi. Yıllık bazda ekimde yüzde 4,6 olarak belirlenen enflasyon, piyasa beklentilerinden fazla yavaşladı. Beklenti, enflasyonun ekimde yüzde 4,8 olacağı yönündeydi. Böylece, İngiltere'de enflasyon son 2 yılın en düşük seviyesini gördü.

Manşet enflasyondaki gerilemede, elektrik ve gaz fiyatlarındaki düşüş ana faktör oldu.

Gıda enflasyonu, bu dönemde yüzde 10,1 olurken, eylüldeki yüzde 12,1 seviyesine göre gerileme gösterdi.

Ülkede gıda ve enerji fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 5,7 oldu. Çekirdek enflasyon eylülde yıllık bazda yüzde 6,1 olarak belirlenmişti.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararları açısından yakından takip ettiği hizmet sektörü enflasyonu ekimde yıllık bazda yüzde 6,6 oldu. Hizmet sektörü enflasyonu eylülde yüzde 6,9 olarak ölçülmüştü.

Başbakan Sunak'ın "enflasyonu yarı yarıya azaltma" taahhüdü gerçekleşti

Başbakan Rishi Sunak, enflasyon verileri sonrasında X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ocakta, bu yıl enflasyonu yarı yarıya indirmenin önceliğim olduğunu söylemiştim. Yaptım, çünkü hayat pahalılığı krizini hafifletmenin ve ailelere finansal güvenlik sağlamanın en iyi yolu bu. Bugün, enflasyonu yarı yarıya düşürme taahhüdümüzü gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de enflasyon geçen yıl ekimde yüzde 11,1 ile son 41 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

Faiz artışlarına rağmen enflasyonun aynı seviyelerde kalmaya devam etmesi sonrası Sunak, Ocak 2023'te yıllık bazda yüzde 10,1 olan enflasyonu yıl sonu itibarıyla yarı yarıya azaltma taahhüdü vermişti.

BoE ise enflasyonu yüzde 2'ye düşürmeyi ve bu seviyede sabit tutmayı hedeflerken, bu hedefe ancak 2025'in sonunda ulaşılabileceğini öngörüyor.