İngiltere'de enflasyon şubat ayında geriledi

İngiltere istatistik kurumu tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyatları Şubat ayında bir önceki yıla göre yüzde 2,8 artarken, ocak ayındaki yıllık enflasyon oranı yüzde 3 oldu. Bu hafif düşüş ekonomistlerin beklediğinden biraz daha hızlı gerçekleşti ve enerji fiyatları ile giyim ve ayakkabı gibi mallardaki daha sığ bir artıştan kaynaklandı.

Kurum ekonomisti Grant Fitzner, “Bu durum, örneğin alkollü içeceklerdeki küçük artışlarla kısmen dengelendi” dedi.

Şubat ayındaki yıllık enflasyon oranı geçen yılın Mart ayından bu yana en hızlı ikinci oran olarak, İngiliz ekonomisi üzerindeki fiyat baskılarının devam ettiğini gösterdi. BOE yıllık yüzde 2'lik bir oranı optimal olarak değerlendiriyor.

BOE'deki faiz belirleyicileri için kilit bir odak noktası olan hizmet fiyatları bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 5 artarken, gıda ve enerji fiyatlarındaki daha değişken hareketleri dışarıda bırakan çekirdek enflasyon oranı yüzde 3.5'e geriledi.

BOE geçen hafta faiz oranlarını sabit tutma kararı alarak ABD Merkez Bankası'nın bir gün önceki kararıyla eşleşti. Politika yapıcılar, borçlanma maliyetlerini Avrupalı emsallerinden daha yavaş düşürdükleri için daha fazla faiz indirimini değerlendirirken “temkinli ve dikkatli” olacaklarını söylediler.

BOE Başkanı Andrew Bailey geçen haftaki toplantıda “Faiz oranlarının hala kademeli olarak düşme yolunda olduğunu düşünüyoruz” dedi.