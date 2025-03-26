Bitcoin 88 bin 500 dolara yükseldi

Karar'ın haberine göre Bitcoin, 87 bin 256 dolarda kısa süreli istikrar kazandıktan sonra yeniden yükselişe geçerek 88 bin 500 dolara ulaştı. Mart ayında iki kez 78 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, ekonomik belirsizlikler, enflasyon endişeleri ve altın fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle dalgalanmıştı. Son toparlanma, yatırımcıların moralini yükseltirken, analistler temkinli olunması gerektiğine dikkat çekiyor.

Zincir üstü analiz platformu Santiment’e göre sosyal medyada aşırı iyimserlik, tarihsel olarak genellikle piyasa düzeltmesinin habercisi oluyor. Ancak mevcut koşullar altında bazı uzmanlar, nisan ayının kripto varlıklar için olumlu bir döneme işaret edebileceğini belirtiyor. Altcoin Daily'nin son video analizinde bu beklentinin arkasındaki temel faktörlere yer verildi.

Uzun vadede Bitcoin'de beklentiler

ABD’de Bitcoin’e yönelik kurumsal yaklaşımda önemli bir değişim yaşanıyor. Oklahoma Temsilciler Meclisi’nin geçtiğimiz günlerde onayladığı Stratejik Bitcoin Rezervi Yasası, kripto paranın eyalet hazinesi varlığı olarak kabul edilmesini öngörüyor. Daha önce benzer adımlar atan Teksas, Arizona ve Utah ile birlikte bu girişim, Bitcoin’in bir değer saklama aracı olarak meşrulaşmasına katkı sağlıyor. Bu gelişme, uzun vadede Bitcoin’in fiyat seyrine de olumlu yansıyabilir.

Kurumsal yatırımcıların ETF'ler aracılığıyla Bitcoin’e ilgisinin arttığı bir dönemde, büyük finans kuruluşlarının desteği de kripto paranın ana akım finans sistemindeki yerini güçlendiriyor.

ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri

Nisan ayında Bitcoin piyasasını etkileyebilecek en önemli makroekonomik başlık ise Başkan Donald Trump’ın uygulamaya koyacağı Küresel Karşılıklı Gümrük Vergileri olacak. 2 Nisan’da devreye girmesi planlanan bu ticaret politikası, küresel piyasalarda belirsizlik yaratabilir. Geçmişte benzer politikalar, Bitcoin gibi riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturmuştu.

Ancak son raporlar, Trump’ın vergilerde yumuşamaya gidebileceği yönünde. Bu durumda yatırımcı güveninin artması ve kripto piyasalarına yeniden sermaye girişi mümkün olabilir.

Bitcoin’in eyalet düzeyinde kabul görmesi, ETF'lerle kurumsal yatırımcı desteği ve Trump’ın ticaret politikalarına dair beklentiler, Nisan ayını kritik bir dönemeç haline getiriyor. Tarife kararlarının yumuşak olması halinde Bitcoin talebinde artış yaşanabilir. Buna karşın, agresif uygulamaların kısa vadeli dalgalanmalara yol açması da olasılıklar arasında.

Uzun vadeli görünümde ise Bitcoin’in temel gücü ve artan kabulu, onu küresel finans sisteminde kalıcı bir unsur haline getiriyor. Nisan ayında 90 bin dolar sınırının aşılması veya geçici bir geri çekilme yaşanması fark etmeksizin, Bitcoin’in geleceğine yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor.