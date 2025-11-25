İngiltere'de perakendeci güveni 17 yılın dibinde

CBI, perakende satışlarının bir yıl öncesine kıyasla nasıl olduğuna dair göstergesinin Ekim ayındaki -27'den -32'ye kötüleştiğini açıkladı. Önümüzdeki ay için beklenen satışlara ilişkin CBI göstergesi -39'dan -24'e yükseldi.

Ancak firmaların önümüzdeki üç aya ilişkin iş ortamı duyarlılığının üç aylık ölçümü, Ağustos ayındaki -10'dan -35'e düşerek küresel mali krizin zirvede olduğu 2008'in sonlarından bu yana en zayıf okumayı işaret etti.

CBI'ın baş ekonomist yardımcısı Alpesh Paleja, "Haneler günlük harcamalar konusunda temkinli kalmaya devam ederken perakendeciler uzun süredir zayıf taleple mücadele etmeye devam ediyor. Tüm gözler yaklaşan bütçeye çevrilmişken, hazırlık aşamasındaki belirsizlik işletmelerin yatırım ve işe alım planlarını askıya alması anlamına geldi"dedi.

Perakendeciler tarafından uygulanan fiyatlardaki enflasyon ölçüsü, uzun vadeli ortalamasına yaklaştı ve Ağustos ayına göre keskin şekilde yavaşladı.

CBI'ın anketi 28 Ekim ile 13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. 177 katılımcıdan 66'sı perakendeci, 95'i ise toptancıydı.