İngiltere'de ücret artışı tahminlerinde pandemiden beri ilk
Yakından takip edilen bir ankete göre, Birleşik Krallık'ta işverenler bu yıl yüzde 4 oranında ücret artışı bekliyor; bu oran geçen yıl yüzde 5'ti ve pandemiden bu yana ücret artışı tahminleri ilk kez düştü.
Chartered Institute of Personnel and Development, öngörülen ücret artış oranının
Özel sektördeki ücret artışları son çeyrekte yüzde 5'ten yüzde 4'e gerilerken, kamu sektöründeki ücret artışları için tahminler daha da düşerek yüzde 5'ten yüzde 3'e geriledi.
CIPD Ocak ayında 2,006 Birleşik Krallık işvereniyle anket yaptı.
Anket, özel sektör ve kamu sektörü ücret artışları arasındaki farkın açılmasının kamu sektörü çalışanlarını cezbetmeyi ve elde tutmayı zorlaştırabileceği uyarısında bulundu.