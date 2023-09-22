Intel'e 376 milyon euro para cezası

Avrupa Komisyonu, bilgisayar çipleri pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı daha önce tespit edilen Intel'e 376,36 milyon euro para cezasını verdi.

Karar, AB Genel Mahkemesi'nin 2022 yılında Komisyon'un Intel'e 2009 yılında x86 merkezi işlem birimleri (CPU) pazarında rakibi Advanced Micro Devices'ı engellemeye çalıştığı gerekçesiyle verdiği 1,06 milyar euroluk cezayı kısmen iptal etmesinin ardından geldi.

AB Genel Mahkemesi, Komisyon'un Intel tarafından bilgisayar üreticilerine verilen indirimlerin rekabeti bozduğu yönündeki tespitini reddetmiştir.

Komisyon yeni kararında, para cezasının Intel tarafından 2002-2006 yılları arasında bilgisayar üreticileri Hewlett Packard, Acer ve Lenovo'ya rakiplerin x86 CPU'larını içeren belirli ürünlerin piyasaya sürülmesini durdurmak ya da geciktirmek için yapılan ödemelere dayandığını belirtti.