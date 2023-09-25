Irak'tan likidite hamlesi

Irak Merkez Bankası Başkanı Ali Al-Allaq, gelecek yıldan itibaren tüm iç ticari işlemleri Irak dinarı ile sınırlandıracaklarını bildirdi.

Bu adım, ABD dolarının Irak'ın bankacılık sektörü dışında işlem görmesini ve yurt dışına kaçırılmasını engellemeyi amaçlıyor gibi görünüyor. Bu aynı zamanda yerel para birimini desteklemeye yönelik bir hamle.

Merkez bankası önümüzdeki yıl dış ticaret için para transferi işini sona erdirecek ve bunun yerine transfer işinin lisanslı Irak bankalarına kaydırılmasıyla "denetim ve izlemeye" odaklanacak.

Açıklamaya göre, şu anda merkez bankası BAE dirhemi, Türk lirası, Hint rupisi ve euro dahil olmak üzere çeşitli para birimleri cinsinden transfer kanalları açma sürecinde.