İsviçre Merkez Bankası zorunlu karşılık oranını yükseltti

İsviçre Merkez Bankası (SNB) bankalar için minimum zorunlu karşılık oranını yükseltti.

SNB, ulusal banka yönetmeliğini 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren değiştireceğini de açıkladı. İptal edilebilir müşteri mevduatlarindan kaynaklanan yükümlülüklerin (bağli emeklilik karşiliklari hariç), diğer ilgili yükümlülüklerde olduğu gibi, gelecekte de asgari rezerv gereksiniminin hesaplanmasina tam olarak dahil edileceğini açıkladı.

SNB minimum rezerv oranono da yüzde 2,5'ten yüzde 4'e yükselttiğini belirtti. Yapılan değişikliklerin mevcut para politikasi duruşunu etkilemeyeceğini söyledi.