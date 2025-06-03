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İsviçre'de 4 yıl sonra ilk kez deflasyon görüldü

İsviçre'de tüketici fiyatları Mayıs ayında negatif bölgeye geçti; bu da İsviçre Merkez Bankası'nın (SNB) bu ay faiz oranlarını daha da düşürme ihtimalini artıran bir dönüm noktası oldu.

Haber Merkezi
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İsviçre'de 4 yıl sonra ilk kez deflasyon görüldü
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İsviçre'de yıllık enflasyon, Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla %0,1 düştü. Piyasa beklentisi de enflasyonun aynı seviyede düşeceği yönündeydi.

İsviçre, geçen aydan önce en son Mart 2021'de deflasyon kaydetti. Sıfırın altındaki enflasyon okumaları, Ülke için 2010'ların başlarında düzenli bir temel unsurdu ve bu da SNB'yi daha sonra hızla değer kazanan İsviçre frangını durdurmak için oranları sıfırın altına düşürmeye yöneltti.

Açıklanan rakam SNB'nin %0-%2 hedef aralığının da altında kaldı

SNB Başkanı Martin Schlegel, daha önce negatif enflasyonun mümkün olduğunu söyledi ve negatif faiz oranlarını dışlamadı. Ancak, Bankanın politikayı belirlemek için bireysel aylık enflasyon rakamlarına değil, fiyat istikrarına göre yönlendirileceğini ifade etti.

SNB, enflasyonun bu yıl ortalama %0,4 olmasını bekliyor.

Yatırımcılar, SNB'nin 19 Haziran'daki toplantısında, politika faiz oranını %0,25'ten %0,00'a indirecek bir faiz indirimine doğru yöneliyor; ancak bazıları bunun -%0,25'e daha büyük bir 50 baz puanlık indirim olabileceğini de düşünüyor.

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