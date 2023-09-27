Japon deniz ürünlerinde 'Fukushima' korkusu

Japonya'nın Fukushima nükleer santralinden denize arıtılmış radyoaktif su salmasının ardından Japon deniz ürünleri ithalatını yasaklayan Çin'e, Rusya'nın da katılabileceği bildirdi.

Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetimi Servisi (Rosselkhoznadzor) yaptığı açıklamada Çinli muhataplarıyla Japonya'dan gıda ihracatını görüştüklerini belirtti. Rusya, Çin'in en büyük deniz ürünleri tedarikçilerinden biri ve pazar payını arttırmaya çalışıyor.

Rosselkhoznadzor'dan yapılan açıklamada, "Ürünlerin radyasyonla kirlenmesinin olası risklerini göz önünde bulunduran Rosselkhoznadzor, Japonya'dan balık ürünleri tedarikine yönelik Çin kısıtlamalarına katılma olasılığını değerlendiriyor. "Nihai karar Japon tarafıyla yapılacak görüşmelerin ardından verilecektir" denildi.

Japonya hükümet sözcüsü Hirokazu Matsuno yaptığı açıklamada, Japonya'nın Rusya'nın açıklamasını inceleyeceklerini söyledi.

Matsuno, Rusya ve Çin'den gelen eleştirilerin bilimsel kanıtlarla desteklenmediğini savundu.





