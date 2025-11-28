Japonya 18,3 trilyon yenlik ek bütçeyi onayladı

Ek bütçe kapsamındaki 18,3 trilyon yen (117 milyar dolar) genel hesap harcaması, geçen yılki 13,9 trilyon yenlik ödemeyi aşıyor ve Takaichi'nin Japonya'nın halihazırda gergin kamu maliyesi konusundaki endişeleri artıran agresif mali duruşunun altını çiziyor.

Yönetim geçen hafta, yüksek enflasyondan hane halklarını korumayı ve ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi amaçlayan COVID-19 pandemisinden bu yana en büyük olan 21,3 trilyon yenlik (137 milyar dolar) teşvik paketini kesinleştirdi.

Finansmanın bir kısmı beklenenden daha güçlü vergi geliri ve vergi dışı gelirden gelecek. Vergi gelirlerinin ilk tahminlerin 2,88 trilyon yen üzerinde olacağı ve ilk kez 80 trilyon yeni aşacağı öngörülüyor.

Kalan açık, geçen yılın yaklaşık 6,7 trilyon yenlik ek tahvil ihracından çok daha büyük olan 11,7 trilyon yenlik yeni devlet tahvilleriyle kapatılacak.

Süper uzun vadeli getirilerdeki son artışlarla ilgili endişeleri gidermek için Japonya, uzun ve süper uzun vadeli tahvil ihracında artış olmaksızın kısa ve orta vadeli tahvillerin planlanmış satışlarını artırmayı planlıyor.

Teşvik paketi, 2,7 trilyon yen vergi indirimi ve çocuk başına 20.000 yen nakit yardımı ve elektrik ve gaz faturaları için sübvansiyonlar gibi yaşam maliyetlerini hafifletmek için 8,9 trilyon yen içeriyor.

Diğer 6,4 trilyon yen ise gemi yapımı, yarı iletkenler ve yapay zeka gibi sektörlerdeki stratejik yatırımları finanse edecek.

Hükümet, ek bütçenin gelecek ayın sonuna kadar parlamentodan geçmesini hedefliyor.