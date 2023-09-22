Japonya faizi sabit tuttu
Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi Japonya'da Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi.
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Japonya Merkez Bankası(BoJ), faiz oranında değişikliğe gitmedi.
BoJ'un faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada, gösterge faiz oranının yüzde -0,10 olarak kalmasına karar verildiği belirtildi. Piyasa beklentisi de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.
BoJ en son 2016 yılı ocak ayında faizi yüzde 0,0-0,10 aralığından bugünkü eksi seviyesine çekmişti.
BoJ, 10 yıl vadeli getiri hedefini de yüzde 0 olarak bıraktı.