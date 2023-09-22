Piyasalarda BoJ etkisi

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) aşırı gevşek para politikasını muhafaza etmesi ve tahminlerinde değişkliğe gitmemesinin ardından yen değer kaybederken hisse piyasaları ve tahvil fiyatları da yatırımcıların ABD'de faizlerin bir süre daha yüksek kalacağını beklemesiyle baskı altında kaldı.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi %4.503 ile 16 yılın zirvesini gördü. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.37 yükselirken Japonya'nın Nikkei endeksi %0.57 düşüş kaydetti. BOJ, beklentilere paralel olarak aşırı düşük faiz oranlarını ve tahvil kontrol mekanizmasını sabit tutarken, kapsamlı destekleyici politikasını kademeli şekilde azaltmak için acelesi olmadığına işaret etti. Yen faiz kararının ardından dolar karşısında 148.09 seviyesine gerlese de yatırımcıların, BOJ'un döviz hareketlerinin ülke ekonomisine olan etkisini takip ettiğini açıklamasıyla kuvvetlenen piyasaya müdahale endişeleriyle gördüğü dip seviyenin üzerinde kaldı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin 2024'te faizlere ilişkin tahminlerini yükseltmeleri, yatırımcıların gelecek yıl faiz indirimleri gerçekleşeceği beklentilerinin hafiflemesine ve ABD'nin 2 yıllık Hazine tahvillerinin getirisinin %5.2'nin üzerine çıkmasına neden oldu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ise yaklaşık iki yıl sonra ilk kez politika faizini sabit tuttu. BoE Başkanı Andrew Bailey'nin, işlerinin henüz bitmediğini söylemesine rağmen sterlin kararın ardından altı ayın dip seviyesine geriledi.

İsveç ve Norveç merkez bankaları politika faizlerini 25 baz puan artırdılar ve artırımların devam edeceğine işaret ettiler. İsviçre Merkez Bankası ise politika faizini sabit tutarak yatırımcıları şaşırttı ve İsviçre frangının dolar karşısında %0.7, euro karşısında daa %0.6 düşmesine neden oldu.

Yen geriledi

Yen BOJ'un faiz kararının ardından değer kaybederken dolar ABD'de faizlerin bir süre daha yüksek kalacağı beklentileriyle altı ayın zirvesine yakın seyretti. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi %0.07 artışla 105.46 seviyesine yükseldi. Dolar yen karşısında %0.31 artışla 148.04 seviyesinde işlem gördü. Euro/dolar %0.05 düşüşle 1.0653 seviyesine geriledi.