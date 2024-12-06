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Japonya'da 32 yılın en yüksek temel maaş artışı yaşandı

Japonya'da temel maaş ekim ayında 32 yılın en yüksek hızında artarak iki aylık düşüşün ardından reel ücretleri artırdı ve merkez bankasının bu ay faiz artırımına gitme ihtimaline istatistiksel destek sağladı.

Haber Merkezi
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Japonya'da 32 yılın en yüksek temel maaş artışı yaşandı
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Çalışma Bakanlığı verilerine göre, büyük firmaların ilkbahar ücret görüşmelerinde ortalama yüzde 5,1'lik bir zam üzerinde anlaşmasının ardından daha fazla şirketin daha yüksek maaşlar belirlemesiyle, temel maaş veya düzenli ödeme ekim ayında yüzde 2,7 artarak Kasım 1992'den bu yana en hızlı artışa işaret etti.

İş dünyasının gücünün bir barometresi olan fazla mesai ücretleri, bir önceki ay revize edilen yüzde 0,9'luk düşüşün ardından yüzde 1,4'lük bir artışla yeniden yükselişe geçti.

Nominal ücretler ya da bir işçinin ortalama toplam nakit kazancı, ekim ayında yüzde 2,6 artarak 293.401 yen (1.955 dolar) oldu.

Bakanlığın ücret hesaplamasında kullandığı ve ev sahiplerinin eşdeğer kirasını hariç tutan enflasyon oranı da yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.

Tüketicilerin satın alma gücünün önemli bir göstergesi olan enflasyona göre düzeltilmiş reel ücretler, eylül ayındaki revize edilmiş yüzde 0,4'lük ve ağustos ayındaki yüzde 0,8'lik düşüşe karşın ekim ayında bir önceki yıla göre değişmedi.

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