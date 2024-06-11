Japonya'da iflas eden şirketler 12 yıl sonra bini aştı

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada, iflas eden şirket sayısının Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %46,4 artarak bin 16 olduğu belirtildi. İflas eden şirket sayısı bir önceki ay 760, geçen yıl aynı ay 694 seviyesindeydi.

İflas sayısı böylece 2012 yılı Mayıs ayında gördüğü bin 13 rakamının ardından ilk kez bin seviyesini aştı.

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında kaydedilen 322 vaka artışı, Lehman şokundan hemen sonra 2008 Eylül ayında gerçekleşen 337 artışın ardından en yüksek seviye oldu.

Şirketler iflas için ana neden olarak "durgunluk" açıkladı. Durgunluk nedeniyle iflas eden şirket sayısı 843 olarak açıklandı.

Şirketlerin batık borçları ise %54,9 azalarak 126,1 milyar yen seviyesine geriledi. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 279,7 milyar yen seviyesindeydi.