Japonya'da sanayi üretimi sabit kaldı

Japonya'da mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretimi Ağustos ayında ekonomistleri şaşırtarak Ağustos ayında bir önceki aya göre değişim gösterdi. Ekonomistler ise sanayi üretiminde yüzde 0,8 düşüş bekliyorlardı.

İmalatçılar Eylül ayında üretimin mevsim etkisinden arındırıldığında bir önceki aya göre 5,8 artmasını bekliyorlar. Ekim ayı için artış beklentisi de yüzde 3 oldu.

Ağustos ayında perakende satışlar da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 olan beklentilerin üzerinde yüzde 7,0 büyüdü.