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Japonya'da süpermarket satışları ekimde azaldı

Japonya'da zincir marketlerin ciroları üst üste iki aylık artışın ardından ekim ayında yüzde 1,3 geriledi.

Haber Merkezi
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Japonya'da süpermarket satışları ekimde azaldı
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Japonya Zincir Mağazalar Birliği (JCSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle yüzde 1,3 azaldı. Bir önceki ay satışlarda yıllık yüzde 1,0 artış yaşanmıştı.

Satışlar bir önceki aya göre ise yüzde 2,9 artış gösterdi. Böylece zincir mağazaların cirosu 102,4 milyar yene indi.

Mağaza sayısındaki değişim katılmadan hesaplanan verilerle süpermarket satışlarında yıllık yüzde 1,1 düşüş kaydedildi.

Karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda gıda ürünleri satışları yüzde 2,4 artış olurken, giyim ürünleri yüzde 10,6 ve ev eşyası ürünleri satışları yüzde 1,0 azaldı.

Rakamlar 47 şirketin 9 bin 296 mağazasının fiyatlarından oluştu. Mağaza sayısı Ekim ayında bir önceki aya göre 5 adet, geçen yılın aynı ayına göre 1.517 adet düşüş yaşandı.

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