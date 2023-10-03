Japonya'dan dev çip adımı

Japonya hükümeti, Tokyo'nun yeni nesil çip üretimini yurtiçinde destekleme çabalarının bir parçası olarak Micron Technology'nin Hiroşima fabrikası için 192 milyar yen (1,3 milyar dolar) sübvansiyonu onayladı.

Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura yaptığı açıklamada, sübvansiyonların Micron'un gelişmiş çipler üretmek için Hollandalı ASML Holding NV'nin aşırı ultraviyole litografi ekipmanını kurmasına yardımcı olacağını söyledi. Bakan, bu tür çiplerin üretken yapay zeka, veri merkezleri ve otonom sürüş teknolojisine güç sağlamak için gerekli olacağını söyledi.

Nishimura, ABD'li şirketin kazançlarına zarar veren sektör genelindeki düşüşe atıfta bulunarak, "Piyasa şu anda zor, ancak böyle zamanlarda yatırım yapmamız çok önemli. Bu, Japonya'nın gelecekteki ekonomik güvenliği için ihtiyaç duyacağı son teknoloji çiplerin tedarikini güvence altına almak içindir" diye konuştu.

Nishimura, Tokyo'nun Micron'un üretim maliyetlerini karşılamak için en fazla 167 milyar Yen ve geliştirme maliyetleri için de 25 milyar Yen ayırdığını söyledi.