JP Morgan'dan ABD uyarısı

JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon, ABD ekonomisi iyi giderken, bunun yıllarca süreceğine inanmanın "büyük bir hata" olacağını savundu.

New York'ta bir finans konferansında konuşan Dimon, sağlıklı tüketici bilançoları ve artan ücretlerin şimdilik ekonomiyi desteklediğini, ancak ileride riskler olduğunu söyledi.

Endişelerinin başında merkez bankalarının "niceliksel sıkılaştırma" yoluyla likidite programlarını dizginlemesi, Ukrayna savaşı ve dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin "sarhoş denizciler gibi harcama yapmaları"nı gösteren Dimon, "Tüketicinin bugün güçlü olduğunu, yani yıllarca gelişen bir ortama sahip olacağınızı söylemek büyük bir hata olur. İşletmeler mevcut sonuçlarına baktıkları için kendilerini oldukça iyi hissediyorlar. Ancak bir şeyler değişiyor ve bundan 12 ya da 18 ay sonra tüm bunların tam etkisinin ne olacağını bilmiyoruz" dedi

JPMorgan ve diğer bankaların tarihsel olarak düşük temerrüt oranları nedeniyle yıllardır kredilerden "aşırı kazanç" elde ederken, gayrimenkul ve subprime otomobil kredilerinin bazı bölümlerinde sıkıntılar ortaya çıktığını ifade eden Dimon, , "Eğer bir resesyon yaşarsanız, ki eninde sonunda yaşayacaksınız, gerçek bir normal kredi döngüsü yaşayacaksınız. Normal bir kredi döngüsünde, bir şeyler her zaman beklenenden daha kötü gider" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki belirsizliklerin hala çok büyük ve çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum" diye konuşan Dimon, bu riskler arasında Çin ile ilişkilerin kötüleşmesinin de yer aldığını söyledi. Artan riskler nedeniyle JPMorgan'ın Çin'deki faaliyetlerine ilişkin beklentilerin parlak olmaktan çıkıp sadece "idare eder" seviyesine indiğini ifade etti.