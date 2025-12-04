JPMorgan, Çin hisseleri için tavsiyesini yükseltti

  1. Ekonomim
ABD'nin önde gelen bankalarından JPMorgan, Çin hisseleri için tavsiyesini 'ağırlık artır'a çıkardı.

JPMorgan, Çin hisse senetlerine ilişkin tavsiyesini 'Nötr'den 'Ağırlık Artır'a yükseltti. Kuruluşun değerlendirmesinde ana senaryoda MSCI Çin Endeksi'nin 2026 yılında yüzde 19 civarında yükseliş gösterebileceği öngörüldü.

Kuruluşun değerlendirmesinde endeks için 2026 sonu tahmini yukarı yönlü senaryoda 120, aşağı yönlü senaryoda ise 80 puan oldu.

