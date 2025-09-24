JPMorgan’dan ABD vizesi uyarısı: Yeni düzenleme işgücü piyasasını vurabilir

Küresel finans devi JP Morgan yayımladığı raporda ABD’nin H-1B vizesinde yaptığı değişikliğin iş gücü piyasasına olası etkilerini mercek altına aldı.

Maliyet ABD’de iş gücü piyasasını sarsabilir

Rapora göre, ABD’nin H-1B vizesinde yaptığı köklü değişiklikler her ay yaklaşık 5 bin 500 daha az çalışma izni verilmesine yol açabilir. Rapor, şirketlerin her yeni başvuru için ödemesi gereken 100 bin dolarlık devasa maliyetin iş gücü piyasasını doğrudan etkileyeceğini belirtiyor.

Yabancı öğrenciler için ABD artık cazip olmaktan çıkabilir

Rapor, bu maliyet artışının ABD'de eğitim görmek isteyen yabancı öğrencilerin ilgisini azaltabileceğini, aynı zamanda mezuniyet sonrası iş fırsatlarını da kısıtlayabileceğini vurguladı.

ABD'li işçileri korumak için çıkarılmıştı

Başkan Donald Trump'ın geçtiğimiz cuma günü imzaladığı kararname, Amerikan işlerini koruma gerekçesiyle yürürlüğe girdi. Ancak uygulama, havalimanlarında paniğe, şirketlerin yönetim katlarında kafa karışıklığına ve kariyerlerinin başındaki gençlerde endişeye yol açtı.

En çok etkilenecek çalışanların başında Hindistanlılar yer alıyor

Verilere göre geçen yıl H-1B vizelerinin yaklaşık yüzde 70'i Hindistan'dan gelen çalışanlara verildi ve başvuruların üçte ikisi bilgisayar odaklı işlerde kullanıldı. Bu nedenle yeni düzenleme özellikle Hindistanlı göçmen çalışanlar için ağır sonuçlar doğurabilir.

Dünyaca ünlü şirketler vize programını kullanıyordu

Raporda, dünyanın önde gelen şirketlerinin bu programı yoğun biçimde kullandığı, geçen yılki ilk 50 H-1B yararlanıcısının neredeyse yarısını danışmanlık şirketlerinin oluşturduğu belirtildi.