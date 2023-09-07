JPMorgan'dan faiz uyarısı

JPMorgan ABD'de hizmet sektöründeki kısa vadeli heyecan artışı nedeniyle Fed’in faiz oranlarını tekrar artırmasının mantıklı olmayacağı uyarısında bulundu.

ABD’de açıklanan Ağustos ayı ISM Hizmet Endeksi 6 ayın zirvesine işaret eden 54,5 ile hem 52,5 seviyesindeki Bloomberg anket tahmininin hem de 52,7 düzeyindeki Temmuz verisinin üzerinde açıklandı.

Verinin açıklanmasının ardından ABD hisseleri düşerken, tahvil getirileri yükseldi.

Fed’in Kasım ayında faiz artırabileceği yönündeki tahminler de yaklaşık yüzde 60 seviyesine yükseldi.

Ancak JPMorgan Asset Management Küresel Strateji Direktörü David Kelly’ye göre Fed, enflasyonun halihazırda yavaşladığı bir ortamda faiz oranlarını bir kez daha artırırsa ABD tüketicilerini “tehlikeli” bir yere itme riskiyle karşı karşıya.