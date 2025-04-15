  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Kanada’dan ABD gümrük vergilerine karşı yeni destek paketi
Takip Et

Kanada’dan ABD gümrük vergilerine karşı yeni destek paketi

Kanada, ABD gümrük vergilerinden etkilenen işletmelere destek için vergi muafiyetleri, üretime bağlı ithalat ayrıcalıkları ve finansman desteği içeren yeni önlemler açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kanada’dan ABD gümrük vergilerine karşı yeni destek paketi
Takip Et

Kanada Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, otomobil üreticilerine, üretimlerine ülkede devam etmeleri karşılığında ABD'de monte edilmiş ve ABD-Meksika-Kanada anlaşması şartlarına uygun araçları Kanada'nın uyguladığı misilleme tarifelerden muaf olarak ithal etme hakkı tanınacağı aktarıldı.

Açıklamada, bir şirketin tarifesiz ithal edebileceği araç sayısının, Kanada'daki üretiminde veya yatırımlarında azalma olması halinde düşürüleceği kaydedildi.

ABD'den ithal edilen bazı ürünlerde de 6 aylık geçici vergi muafiyeti uygulanmasının planlandığı belirtilen açıklamada, bu ürünlerin Kanada'daki imalat, işleme, gıda ve içecek ambalajlama süreçlerinde kullanılan girdiler ile sağlık, kamu güvenliği, ulusal güvenlik gibi alanlarda kullanılan ürünleri kapsadığı bildirildi.

Açıklamada, böylelikle işletmelere tedarik zincirlerini yeniden yapılandırmaları ve yerli kaynaklara yönelmeleri için zaman kazandırılacağı ifade edildi.

ABD ile yaşanan tarife anlaşmazlıkları sonucunda zorluk yaşayan büyük işletmelere finansal destek sağlamak amacıyla oluşturulan kredi programında da başvuruların kabul edilmeye başlandığı belirtilen açıklamada, geleneksel finansmana erişmede zorluk yaşayan büyük işletmelere finansman desteği sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, işletmeleri ve çalışanları desteklemeye yönelik ek önlemlerin, gerektiği takdirde devreye sokulacağı belirtildi.

Dimon'dan Trump'a çağrı: Amerika yalnızlaşmamalı, küresel itibar risk altındaDimon'dan Trump'a çağrı: Amerika yalnızlaşmamalı, küresel itibar risk altındaKüresel Ekonomi

 

Morgan Stanley, Türk bankaları için hedef fiyatlarını düşürdü, bir banka için tavsiyesini yükselttiMorgan Stanley, Türk bankaları için hedef fiyatlarını düşürdü, bir banka için tavsiyesini yükselttiEkonomi

 

Küresel Ekonomi
Beyaz Saray'dan Çin'e mesaj: Top artık sizin sahanızda, biz anlaşma yapmak zorunda değiliz
Top artık sizin sahanızda, biz anlaşma yapmak zorunda değiliz
Fitch Ratings: ABD'nin misillemeleri şirketler için ciddi risk oluşturuyor
Fitch Ratings: ABD'nin misillemeleri şirketler için ciddi risk oluşturuyor
Dimon'dan Trump'a çağrı: Amerika yalnızlaşmamalı, küresel itibar risk altında
Amerika yalnızlaşmamalı, küresel itibar risk altında
Baltık endeksinde 3 gündür devam eden yükseliş sona erdi
Baltık endeksinde 3 gündür devam eden yükseliş sona erdi
ABD'de perakende satışlar yüzde 6,6 arttı
ABD'de perakende satışlar yüzde 6,6 arttı
Çin-ABD ticaret savaşının yeni cephesi: Nadir toprak elementleri
Çin-ABD ticaret savaşının yeni cephesi: Nadir toprak elementleri