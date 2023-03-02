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Katar, Alman enerji şirketi RWE'nin en büyük hissedarı olacak

Katar,2023 ilk çeyrekte Alman enerji şirketi RWE'nin en büyük hissedarı olacak.

Haber Merkezi
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Katar'ın egemen varlık fonu Katar Yatırım Otoritesi, daha önce ihrac edilmiş 2,4 milyar euro tutarındaki tahvili hisse senedine çevirerek 2023 ilk çeyrekte Alman enerji şirketi RWE'nin en büyük hissedarı olacak. 

Açıklama, RWE'nin Con Edison'un temiz teknoloji bölümünü 6,8 milyar dolara satın almayı tamamlamasına ilişkin duyuru ile birlikte yapıldı.

Tahvillerin hisse senedine çevrilmesiyle birlikte Katar Yatırım Otoritesi'nin RWE'de payı yüzde 9,1 olacak.