Kobalt fiyatlarında rekor gerileme

Otomobil akülerinde kullanılan kobaltın fiyatı, üretimdeki artışın ardından son 32 ayın en düşük seviyesine indi. Çin'in kobalt arzındaki artan rolü de, bu metalin 12 aylık rallisinin tersine dönerek fiyatların yüzde 60 düşüşle 16 dolara gerilemesiyle ortaya çıktı.

İngiltere merkezli kobalt yatırım ve ticaret şirketi Darton Commodities tarafından hazırlanan rapora göre, önümüzdeki iki yıl içinde Çin'in kobalt üretimindeki payının yüzde 44'ten yüzde 50'ye ulaşması bekleniyor.

Darton'a göre, küresel kobalt üretimi 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 23 artış gösterdi. Bu da üretimin miktar olarak 35 bin ton artması demek. Analistler, küresel kobalt üretimindeki artışın, İsviçreli emtia grubu Glencore'un Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki dünyanın en büyük kobalt madeni olan Mutanda'daki üretim artışından ve Endonezya'nın büyük bir kobalt üreticisi olarak ortaya çıkmasından kaynaklandığıma dikkat çekiyor.

Kobaltta arz artışı, talep artışının iki katından fazla oldu ve bu da fiyatların düşmesini beraberinde getirdi. Talep düşüşü, dünya çapında taşınabilir elektronik cihaz satışları, Çin'deki acımasız COVID-19 kapanmaları ve Çin elektrikli araç pazarındaki kobalt kullanmayan daha düşük menzilli pillere doğru kaymasından etkilendi.

Araştırma firması Counterpoint'e göre Çin'in akıllı telefon satışları 2022'de 10 yılın en düşük seviyesine indi. Elektronik cihazlardaki piller yaklaşık yüzde 60 kobalttan oluşurken, elektrikli araçlarda bu oran yüzde 10'dan az.