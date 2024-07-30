Küresel altın talebi düşerken merkez bankaları altında rekor kırdı

Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre 2024 2'nci çeyrekte tezgâh üstü hariç altın talebi, mücevherat tüketimindeki keskin düşüşün diğer tüm sektörlerdeki ılımlı artışlara ağır basmasıyla yıllık %6 düşüşle 929 tona geriledi.

Toplam altın talebi, OTC yatırımları da eklendiğinde yıllık bazda %4 artışla 1.258 tona ulaştı. Bu 2000 yılına kadar olan veri serimizdeki en yüksek ikinci çeyrek verisi oldu.

İkinci çeyrekteki rekor altın fiyatı ortamı mücevherat tüketimini olumsuz etkiledi. Mücevher olarak altın tüketimi yıllık bazda %19 düşüşle 391 tona gerileyerek son dört yılın en düşük seviyesine indi.

Merkez bankalarının net altın alımları portföy koruma ve çeşitlendirme ihtiyacının etkisiyle yıllık bazda %6 artışla 184 tona ulaştı. 2024’ün ilk yarısında Merkez bankalarının net alımları 483 ton ile rekor seviyeye ulaştı.

Küresel altın ETF varlıklarında ikinci çeyrekte görülen 7 tonluk küçük düşüş, 2023 ikinci çeyrekteki 21 tonluk düşüşe kıyasla olumlu bir gelişme oldu.

Perakende külçe ve sikke yatırımı, ikinci çeyrekte özellikle Batı piyasalarından gelen zayıf talep nedeniyle %5 azalarak 261 ton oldu. Merkez bankalarının net alımları ilk yarıda 483 ton ile rekor seviyeye ulaştı.

Teknolojide kullanılan altın, yapay zekâ trendinin sektördeki talebi artırmaya devam etmesiyle yıllık bazda %11 arttı.