Küresel askeri harcamalar geçen yıl 2,46 trilyon dolara yükseldi

Küresel askeri harcamalar, Ukrayna'da süren savaşın dünya genelinde askeri harcamaları artırmasının da etkisiyle 2024'te bir önceki yıla göre reel olarak yüzde 7,4'lük yükselişle 2,46 trilyon dolara ulaştı.

Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) tarafından küresel askeri yeteneklerin ve savunma ekonomisinin yıllık değerlendirmesini içeren "Askeri Denge 2025" kitabı, 14-16 Şubat'ta düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) öncesi Londra'da basın toplantısıyla tanıtıldı.

IISS'nin raporunda, küresel askeri harcamaların 2024'te bir önceki yıla göre reel olarak yüzde 7,4 artarak 2,46 trilyon dolara yükseldiği belirtildi.

Raporda, "Küresel askeri harcamalarda reel olarak büyüme 2023'te yüzde 6,5 iken, 2024'te yüzde 7,4'e yükseldi. 2022'de ise bu oran yüzde 3,5 idi. Sahra Altı Afrika hariç tüm bölgelerde askeri harcamalar 2024'te reel olarak büyüdü." bilgisi verildi.

Raporda, bu harcamaların küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının geçen yıl yüzde 1,94'e yükseldiği, 2022'de ortalama yüzde 1,59 ve 2023'te yüzde 1,80 olarak kayıtlara geçtiği kaydedildi.

Rusya'nın toplam askeri harcamalarının reel olarak yüzde 41,9 artarak 145,9 milyar dolara ulaştığı bildirilen raporda, geçen yıl Rusya'nın askeri harcamalarının, satın alma gücü paritesine göre 462 milyar dolara denk geldiği belirtildi.

Raporda, "Rusya'nın askeri harcamaları yüzde 41,9 artarak savunma bütçesini GSYH'nin yüzde 6,7'sine eş değer hale getirmiştir ki bu da satın alma gücü paritesi açısından Avrupa'nın toplam savunma harcamalarıyla karşılaştırılabilir." ifadesi kullanıldı.

İngiltere ve 27 üyeli Avrupa Birliği (AB) dahil olmak üzere Avrupa savunma bütçelerinin geçen yıl yüzde 11,7 artarak 457 milyar dolara yükseldiğine işaret edilen raporda, Avrupa'nın askeri harcamalarının 2014 yılına kıyasla, 10 senelik periyotta nominal olarak yüzde 50'lik artış kaydettiği bildirildi.

Almanya'nın savunma bütçesinin geçen yıl yüzde 23 artarak 86 milyar dolara ulaştığı ve 30 seneyi aşkın süredir ilk kez İngiltere'nin 81 milyar dolarlık savunma bütçesini geçtiği belirtilen raporda, geçen yıl Çin'in askeri harcamalarının yüzde 7 artarak 235 milyar dolara ulaştığı vurgulandı.

Öte yandan, küresel askeri yeteneklerin ve savunma ekonomisinin yıllık değerlendirmesini içeren rapor, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı müttefiklerini kendi savunmaları için daha fazla harcamaya çağırdığı ve NATO üyelerinin GSYH'lerinin yüzde 5'ini harcamalarını önerdiği bir dönemde yayımlanması dikkati çekti.