Küresel belirsizlikte yeni strateji: Çok uluslu şirketler hedge süresini uzattı

ABD'li çok uluslu şirketler, nakit akışlarını Trump yönetiminin gümrük vergisi politikalarının tetiklediği potansiyel döviz kuru dalgalanmalarından korumak için döviz hedge'lerini daha uzun sürelere uzatıyor.

Süre değişikliği, özellikle resesyon ve zayıflayan dolar korkuları arasında hızla değişen küresel ticaret ortamında bu çok uluslu şirketler için artan belirsizliği yansıtıyor.

Bankacılar ve riskten korunma danışmanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da beklenenden daha yüksek küresel gümrük vergilerini açıklamasının ardından döviz piyasasındaki dalgalanmalarda yaşanan keskin sıçramanın, bazı müşterilerin riskten korunma önlemlerini su altında bıraktığını söyledi. Dalgalanmadaki artışı nispeten iyi atlatan şirketler bile riskten korunma önlemlerinin süresini uzatmaya başladı.

MillTechFX CEO'su Eric Huttman, "Geçtiğimiz hafta boyunca, bir grup müşterinin, korumayı kilitlemek ve kısa vadeli istikrarsızlığı atlatmak istedikleri için hedge'lerini mevcut maksimum vadeye kadar uzattığını gördük" dedi.

Mizuho Americas'ta FX ve gelişmekte olan piyasalar türevleri başkanı Garth Appelt, müşterilerinin kısa vadeli risklerden korunmak yerine, doların zayıflığı tarifeyle ilgili piyasa kargaşasının en büyük sonuçlarından biri haline geldiği için artık iki ila beş yıl sonrasını koruduğunu söyledi.