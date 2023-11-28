'Küresel mal ticaret hacmi orta vadeli eğilimine dönüyor'

DTÖ, Küresel Mal Ticaret Barometresi Raporu'nu yayımladı.

Raporda, bir önceki okumada 99,1 puanda olan DTÖ Mal Ticareti Barometresi'nin 100,7'ye yükseldiği ve temel değer olan 100 puana yakın olduğu belirtilerek, bu durumun, karışık ekonomik veriler ve artan jeopolitik gerilimler nedeniyle belirsizliğin yüksek kalmasına rağmen, mal ticaret hacminin 2023'ün ikinci yarısında kademeli olarak orta vadeli eğilimine döneceğini gösterdiği vurgulandı.

Dünya mal ticareti hacminin, 2023'ün ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 artarken, yıllık bazda yüzde 0,5 düşüş gösterdiği kaydedilen raporda, durağan Avrupa Birliği ekonomisinin küresel talep üzerinde baskı yaratmaya devam etmesine karşın, ABD ve Çin'de hızlanan Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesi sayesinde üçüncü çeyreğe ilişkin ticaret istatistiklerinin biraz daha güçlü gelmesinin beklendiği aktarıldı.

Raporda, yüksek enerji fiyatları, artan faiz oranları ve salgına bağlı aksaklıkların önde gelen ekonomilerdeki ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturması nedeniyle geçen yılın aynı döneminde ticaret hacmi azaldığından, dördüncü çeyrekte yıllık ticaret büyümesinin her şartta güçlü olmasının beklendiği ifade edildi.

Barometre bileşenlerinde en büyük artışların otomobil satış ve üretimi ile elektronik aksam ticareti endekslerinde görüldüğüne dikkat çekilen raporda, hava taşımacılığı endeksinin trendin biraz üzerinde, ihracat siparişleri ve konteyner taşımacılığı endekslerinin trendin biraz altında dönemi tamamladığı, ham madde endeksinin ise trendin altında kaldığı belirtildi.

Raporda, otomotiv ürünleri ve elektronik bileşenler endekslerinin gücünün, elektrikli araçlara yönelik küresel talebin artmasıyla açıklanabileceği, ham maddelerdeki zayıf sonucun da kısmen faiz oranlarının yüksek kalması nedeniyle emlak piyasalarının zayıflamasından kaynaklanabileceği kaydedildi.

Barometredeki 100'den büyük okumalar, trendin üzerinde büyüme olacağını gösterirken, 100'ün altındaki okumalar ise trendin altındaki büyümeye işaret ediyor. DTÖ Küresel Mal Ticareti Barometresi yılda 4 kez yayımlanıyor.