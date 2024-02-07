Küresel piyasalarda risk iştahı yüksek

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürdüğünü gösterirken, genel olarak şirketlerin finansal sonuçlarının tahminlerden iyi gelmesi pay piyasalarında risk iştahını destekliyor.

Fed yetkililerinden açıklamalar devam ediyor

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri ise dün de açıklamalarına devam ederken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ekonominin beklendiği gibi performans gösterirse bankanın bu yılın sonlarında faiz oranlarını düşürebileceğini dile getirdi. Faizleri erken düşürmenin hata olacağına dikkati çeken Mester, bu yıl üç faiz indirimine sıcak baktığını ifade etti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de enflasyon konusunda ilerleme kaydedilmesine rağmen henüz istenilen noktaya gelinmediğini söylerken, güçlü bir iş gücü piyasasının olduğu bir ortamda, ABD'nin bu yıl resesyondan kaçınmasının "oldukça umut verici göründüğünü" belirtti.

Para piyasalarında, Fed'in martta faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 22, mayıs için ise yüzde 66 ile fiyatlanıyor.

Yellen, ticari gayrimenkul sektörü için endişeli

Öte yandan, dün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yüksek faiz oranları ve pandemi sonrası değişen çalışma modelleriyle ofislerin boşalması nedeniyle ticari gayrimenkul sektörüne ilişkin endişelerinin bulunduğunu ancak durumun yönetilebilir olduğuna inandığını ifade etti.

Avrupa'da ekonomik aktivite yavaşladı

Analistler, Avrupa'da açıklanan verilerin bölge genelinde ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ettiğini ancak enflasyonun soğumaya devam etmesi konusunda olumlu karşılandığını söyledi.

Çin varlık fonundan borsaya destek

Asya pay piyasalarında karışık bir seyir öne çıkarken, Çin'de hükümetin pay piyasalarındaki düşüşü önlemek adına dün ülke varlık fonunun daha fazla Borsa Yatırım Fonu (ETF) alacağını duyurmasının etkileri devam ediyor.

Japonya tarafında şirketlerin bilançoları açıklanmaya devam ederken firmaların gelecek döneme yönelik gelir ve kar tahminleri de yatırımcıların odağında bulunuyor.