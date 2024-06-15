Lagarde, piyasalarındaki çalkantıyla ilgili soruyu geçiştirdi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, cuma günü Fransız finans piyasalarındaki çalkantılarla ilgili bir soruyu büyük ölçüde geçiştirerek, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyon hedefini tutturacağını söylemekle yetindi.

Fransız piyasaları cuma günü, yatırımcıların aşırı sağa çoğunluk sağlayabilecek bir erken seçim öncesinde pozisyonlarını azaltmaları nedeniyle sert bir satış dalgası daha yaşadı.

Lagarde'a, Fransız tahvilleri üzerindeki risk priminin 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından ECB'nin Fransa'yı desteklemek için acil bir tahvil alım programı kullanmayı düşünüp düşünmeyeceği soruldu.

Lagarde "İç siyasi durumla ilgili yorum yapmayacağım. Sadece Avrupa Merkez Bankası'nın görevinin görevini yerine getirmek ve enflasyonu kontrol altında tutarak hedefe geri döndürmek olduğunu söyleyeceğim" dedi.