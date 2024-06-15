Piyasada fiyatlar dengelendi: İhtiyaç dışı alışveriş dönemi sona eriyor

2022'den beri gıda ve market fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar, geçen yıl zirveye ulaşmış ve vatandaşları oldukça zorlamıştı. Raflardaki etiketlerin neredeyse her gün değiştiği marketlerde şimdilerde ise sakinlik hakim. Hükümetin enflasyonu kontrol altına almak için devreye aldığı tedbirler, döviz kuru ve akaryakıt fiyatlarındaki yatay seyir, piyasada normalleşmeye dair umutları artırıyor.

Enflasyonda gıda perakendesinin etkisi azalıyor

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere “Enflasyonda gıda perakendesinin etkisi azalıyor. Son açıklanan rakamlarda da bunu gördük. Enflasyona gıda perakendesinin etkisi yüzde 1,69 ile sınırlı kaldı. Meyve-sebze grubunda bazı spesifik ürünler hariç ciddi yükselişler yok. Geçen yılki fahiş artışları görmüyoruz. Fiyatlar dengelendi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre geçen yıl 150 liraya kiraz vardı, şimdi 60-70 liraya alabiliyorsunuz, aynı şekilde kayısı ve şeftali de öyle. Bakliyat tarafından mercimek ve buğday başta olmak üzere rekolteler çok iyi geldi. Kırmızı et 2 ay önce artmıştı. Şimdi düşüşe geçti. Biz PERDER üyesi marketler olarak kıymayı 314, kuşbaşı eti 349 liradan satıyoruz, bunu marketlerimizde görebilirsiniz” dedi.

"Alım dengesi oluştu, bu da talebi azalttı"

Piyasada talep enflasyonunun durduğunu söyleyen Güzeldere “Döviz kurlarının sabit kalması bundan bir unsur, ayrıca 2022 yılı ile başlayan bir panik durumu vardı, insanlar ihtiyacı olmayan ürünleri de alıyorlardı. Şimdi bu son buldu. Alım dengesi oluştu. Bu da talebi azalttı. Mesela market satışlarında düşüş var, düşüş olunca da fiyat artışları yaşanmıyor. Kısacası talep enflasyonu durdu. 40 yıllık esnafım, hayatımda ilk kez Kurban Bayramı öncesi et fiyatlarının düştüğünü gördüm” ifadelerini kullandı.