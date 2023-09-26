Macaristan politika faizine dokunmadı
Macaristan Merkez Bankası, politika faiz oranını değiştirmedi, mevduat ve teminatlı kredi faizlerini indirdi.
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Macaristan Merkez Bankası(MNB), politika faiz oranında bir değişikliğe gitmezken, mevduat faiz oranını 50 baz puan indirdi.
MNB'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 13,00 olarak kaldı. Analistler de MNB'nin faiz oranını yüzde 13,00 seviyesinde tutacağını düşünüyorlar.
MNB, mevduat faiz oranını ise yüzde 12,50'den yüzde 12,00'ye indirdi.
MNB, gecelik teminatlı kredi faiz oranında da 250 baz puan indirime gitti ve yüzed 16,50'den yüzde 14,00'e çekti.