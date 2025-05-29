Mahkeme kararı neleri değiştirebilir? Goldman Sachs değerlendirdi

Goldman Sachs ekonomistleri, Trump yönetiminin uyguladığı gümrük vergilerinin büyük bir kısmını engelleyen bir mahkeme kararının ticaret politikası için bir gerileme olduğunu, ancak ABD'nin başlıca ticaret ortakları için nihai sonucu değiştirmeyebileceğini söyledi.

Goldman Sachs'a göre karar, Kanada, Çin, Meksika ve yüzde 10'luk temel tarife de dahil olmak üzere 6,7 ppt'lik tarife artışını engelliyor ancak çelik, alüminyum ve otomobil ithalatına yönelik sektörel tarifeleri engellemiyor.

Yönetimin, mahkemenin iptal ettiği tarifelere benzer tarifeler belirlemek için kullanabileceği başka yetkileri de var. Yönetimin tarifeleri kaldırmak için sahip olduğu 10 günlük süre içinde temyizi kazanması pek olası olmadığından, Goldman Sachs Beyaz Saray'ın Ticaret Yasası'ndaki bir hükmü kullanarak benzer bir genel tarife ilan etmesini bekliyor.