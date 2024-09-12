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Mastercard, siber güvenlik şirketi Recorded Future'ı satın alıyor

ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Mastercard, siber güvenlik şirketi Recorded Future'ı 2,65 milyar dolara satın almak üzere anlaştı.

Haber Merkezi
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Mastercard, siber güvenlik şirketi Recorded Future'ı satın alıyor
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Mastercard'dan yapılan açıklamada, Recorded Future'ın Insight Partners'tan 2,65 milyar dolara satın alınmasına yönelik anlaşmayla şirketin siber güvenlik hizmetlerini genişlettiği kaydedildi.

Recorded Future'ın, 45 ülkenin hükümeti ve Fortune 100 şirketlerinin yarısından fazlası dahil 75 ülkede 1900'den fazla müşterisi olduğu aktarılan açıklamada, satın almanın Mastercard'ın kimlik, dolandırıcılığı önleme, gerçek zamanlı karar alma ve siber güvenlik hizmetlerine katkıda bulunacağı vurgulandı.

Açıklamada, satın alma işleminin ​​​​​​​2025'in ilk çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

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