McKinsey, 1.400 kişiyi işten çıkarıyor

Amerika merkezli uluslararası yönetim danışmanlığı firması McKinsey & Co., yaklaşık 1.400 çalışanını işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

Son on yılda personel sayısında hızlı bir büyüme kaydeden danışmanlık devi McKinsey, bu haftadan itibaren iş gücü azaltma veya çalışanlarını başka rollere taşıma dahil olmak üzere bir dizi yeniden yapılanma planlıyor.

