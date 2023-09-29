Meksika faize dokunmadı

Meksika Merkez Bankası(Banxico), beklentiler doğrultusunda politika faizinde üst üste dördüncü toplantısında da değişikliğe gitmedi.

Banxico'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 11,25 olarak kaldı. Piyasa beklentisi de faiz oranında değişiklik olmayacağı yönündeydi.

Para Politikası Kurulu kararı oybirliğiyle aldı.

Banxico, 14 toplantısında üst üste faiz artırımının ardından Mayıs toplantısında bu sürece ara vermişti.

Kurul, bu kararla para politikası duruşunun, tahmin ufku içerisinde enflasyonun yüzde 3 hedefine yakınsaması için gereken yörüngede kalmaya devam ettiğini belirtti.

Kurul, enflasyonist baskıların yanı sıra enflasyonu etkileyen tüm unsurları da titizlikle takip edeceğini bildirdi. Enflasyon hedefine ulaşmak için referans oranın mevcut seviyelerde uzun bir süre korunmasının gerekeceğine işaret edildi.

Meksika'da tüketici fiyatları Ağustos ayında yüzde 4,64 olarak açıklandı.