Moody's, ABD'de 6 bölgesel bankanın notunu düşürebilir

Moody's Ratings, ticari gayrimenkul kredilerine önemli ölçüde maruz kalan en az altı ABD bölgesel bankasının borç notlarının düşürülme riski altında olduğunu söyledi.

First Merchants Corp., F.N.B. Corp., Fulton Financial Corp., Old National Bancorp, Peapack-Gladstone Financial Corp. ve WaFd'nin uzun vadeli notları derecelendirme kuruluşu tarafından düşürülmek üzere incelemeye alındı.

Moody's ayrı ayrı yaptığı açıklamalarda, ticari gayrimenkul kredilerinde önemli bir yoğunluğa sahip olan bölgesel bankaların, daha uzun süreli yüksek faiz oranlarının, özellikle döngüsel gerileme dönemlerinde uzun süredir devam eden riskleri artırması nedeniyle devam eden varlık kalitesi ve karlılık baskılarıyla karşı karşıya olduğu belirtti.